"Урожай сбитых летчиков пополнился": видео с пленным оккупантом

Военный РФ призвал своих сослуживцев вернуться домой

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Вооруженные силы Украины взяли в плен еще одного сбитого российского летчика – пилота вертолета Ми-8.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал соответствующее видео.

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"Урожай сбитых вражеских пилотов сегодня пополнился. "Непобедимая" превращается в армию пленных", – написал Цаплиенко.

В свою очередь, пленный россиянин призвал своих сограждан одуматься:

"Я, капитан Алаев Вадим Игоревич, летчик-штурман вертолета Ми-8, хочу обратиться к гражданам Российской Федерации и к своим сослуживцам. Дорогие друзья, я прошу вас прекратить эти действия и вернуться домой. Гибнет мирное население – дети, женщины. Они ни в чем не виноваты. Еще раз прошу вас одуматься, вернуться домой и прекратить это все".

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