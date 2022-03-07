"Урожай сбитых летчиков пополнился": видео с пленным оккупантом

Вооруженные силы Украины взяли в плен еще одного сбитого российского летчика – пилота вертолета Ми-8.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал соответствующее видео.
"Урожай сбитых вражеских пилотов сегодня пополнился. "Непобедимая" превращается в армию пленных", – написал Цаплиенко.
В свою очередь, пленный россиянин призвал своих сограждан одуматься:
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"Я, капитан Алаев Вадим Игоревич, летчик-штурман вертолета Ми-8, хочу обратиться к гражданам Российской Федерации и к своим сослуживцам. Дорогие друзья, я прошу вас прекратить эти действия и вернуться домой. Гибнет мирное население – дети, женщины. Они ни в чем не виноваты. Еще раз прошу вас одуматься, вернуться домой и прекратить это все".
Под Херсоном уничтожены десятки вертолетов оккупантов
Украинская армия "накрыла" аэродром Чернобаевка рядом с Херсоном.
"Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", – говорится в сообщении Командования морской пехоты.