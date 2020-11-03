Українська
$ 28,58
33,29
  1. Последние новости Украины

В Украине рекорд по выздоровевшим от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

3 ноября, 09:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За понедельник снова много летальных случаев и новых заразившихся

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 3 ноября в Украине подтвердили 8899 новых случаев заражения коронавирусом (411 093 с начала эпидемии). За понедельник умерли 157 украинцев (7532 с начала эпидемии), а выздоровели 5100 человек (168 868 с начала эпидемии).

В тренде
Дворец спорта превратят в COVID-госпиталь: Ляшко объяснил, как это произойдет

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. С сегодняшнего дня в Украине обновлены зоны карантина.

Тем временем в украинских больницах все меньше мест для лечения коронавирусных больных. По словам Максима Степанова, на конец октября в стационарах лечились 26 593 пациента с COVID-19. Только за неделю это количество увеличилось на 3500 человек. Ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Угрожают
Угрожают "разорвать" и рассылают порноколлажи. Украинцев массово терроризируют коллекторыФинансы
Шоу дронов от glo™
Шоу дронов от glo™Украина
Газ резко подорожал. Как сэкономить на отоплении в частном доме?
Газ резко подорожал. Как сэкономить на отоплении в частном доме?ЖКХ
Карантин в Украине:
Карантин в Украине: "Укрзализныця" закрывает продажу билетов из Ужгорода и еще с 11 станцийТранспорт
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривен
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривенФинансы
В Украине подорожал доллар: официальный курс
В Украине подорожал доллар: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять