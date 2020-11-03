В Украине рекорд по выздоровевшим от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

За понедельник снова много летальных случаев и новых заразившихся

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 3 ноября в Украине подтвердили 8899 новых случаев заражения коронавирусом (411 093 с начала эпидемии). За понедельник умерли 157 украинцев (7532 с начала эпидемии), а выздоровели 5100 человек (168 868 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. С сегодняшнего дня в Украине обновлены зоны карантина.

Тем временем в украинских больницах все меньше мест для лечения коронавирусных больных. По словам Максима Степанова, на конец октября в стационарах лечились 26 593 пациента с COVID-19. Только за неделю это количество увеличилось на 3500 человек. Ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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