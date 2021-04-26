Узнал, что Кива – кандидат наук. Преподаватель со Львова публично сжег диплом (фото)

Преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом о присуждении ученого статуса кандидата наук в знак протеста против того, что аналогичную степень получил народный депутат Илья Кива.

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В качестве подтверждения он опубликовал на своей странице в Facebook снимок горящего документа.

Фото: facebook.com/yabchanka

Львовянин Ябчанка отметил, что кандидатом медицинских наук он стал 3 апреля 2014 года, но теперь ему стыдно носить это звание, поскольку оно "окончательно дискредитировано".

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"Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", – объяснил свой поступок преподаватель.

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Кроме того, он призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично, а также "не идти на компромиссы с совестью".

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", – резюмировал Александр Ябчанка.

Напомним, что в этот же день нардеп Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

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Как на это отреагировали обычные украинцы в соцсетях, а также с лучшими мемами и шутками на эту тему вы можете ознакомиться в материале на нашем сайте.

Как Кива защищал диссертацию. Источник: facebook.com/tsvibak

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