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Дізнався, що Ківа – кандидат наук. Викладач зі Львова публічно спалив диплом (фото)

26 квітня, 22:15

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Співробітник Українського католицького університету висловив протест проти присудження нардепові наукового ступеня з держуправління

Викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом про присудження вченого статусу кандидата наук на знак протесту проти того, що аналогічний ступінь отримав народний депутат Ілля Ківа.

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Як підтвердження він опублікував на своїй сторінці в Facebook знімок палаючого документа.

Фото: facebook.com/yabchanka

Фото: facebook.com/yabchanka

Лів'янин Ябчанка зазначив, що кандидатом медичних наук він став 3 квітня 2014 року, але тепер йому соромно носити це звання, оскільки його "остаточно дискредитовано".

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"Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", – пояснив свій вчинок викладач.

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Крім того, він закликав інших кандидатів і докторів наук вчинити аналогічно, а також "не йти на компроміси з совістю".

"Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", – резюмував Олександр Ябчанка.

Нагадаємо, що цього самого дня нардеп Ілля Ківа став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

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Як на це відреагували звичайні українці в соцмережах, а також з кращими мемамі і жартами на цю тему ви можете ознайомитися в матеріалі на нашому сайті.

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диплом нардеп вища освіта аспирантура дисертація Илья Кива

Джерело: Сьогодні

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