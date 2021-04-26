Дізнався, що Ківа – кандидат наук. Викладач зі Львова публічно спалив диплом (фото)

Викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом про присудження вченого статусу кандидата наук на знак протесту проти того, що аналогічний ступінь отримав народний депутат Ілля Ківа.
Як підтвердження він опублікував на своїй сторінці в Facebook знімок палаючого документа.
Фото: facebook.com/yabchanka
Лів'янин Ябчанка зазначив, що кандидатом медичних наук він став 3 квітня 2014 року, але тепер йому соромно носити це звання, оскільки його "остаточно дискредитовано".
"Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", – пояснив свій вчинок викладач.
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Крім того, він закликав інших кандидатів і докторів наук вчинити аналогічно, а також "не йти на компроміси з совістю".
"Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", – резюмував Олександр Ябчанка.
Нагадаємо, що цього самого дня нардеп Ілля Ківа став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
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