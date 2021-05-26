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В аэропорт "Борисполь" прибыла четвертая партия вакцины CoronaVac: опубликованы фото

26 мая, 21:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Авиакомпания Turkish Airlines доставила 500 тысяч доз препарата

Вакцина CoronaVac в "Борисполе"

Вакцина CoronaVac в "Борисполе" / Фото: Сегодня

В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом совершил посадку Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Turkish Airlines, который доставил четвертую партию вакцины от коронавируса Sinovac Biotech.

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Это произошло сегодня, 26 мая, в 20:10, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Борт привез в Украину 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины, из которых 1,715 млн наша страна уже получила.

Напомним, сегодня утром в Украину прибыли еще 117 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Груз доставили самолетом в аэропорт "Киев" имени И. Сикорского.

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Также сообщалось, что в "Борисполе" вечером 9 мая приземлился лайнер, который доставил третью партию вакцины CoronaVac – 500 тыс. доз.

Предыдущая доставленная в Украину партия CoronaVac прибыла 30 апреля, а первые 200 тысяч доз поступили в первой половине апреля.

Сайт "Сегодня" писал, что, регулирующий орган Европейского Союза объявил 4 мая, что начал проверку вакцины от Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрению для использования в 27 странах – членах ЕС.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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