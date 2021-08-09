В аквапарке погиб ребенок и диагностика "дельта"-штамма в Украине – главные новости за ночь

В Днепре во время водных развлечений утонул мальчик, а Минздрав анонсировал широкую диагностику опасного штамма коронавируса – и другие новости

В Днепре погиб мальчик, а Минздрав планирует широкую диагностику "дельты" / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Планы Минздрава по диагностике "дельта"-штамма

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Министерство здравоохранения планирует обеспечить все области Украины специфическими ПЦР-системами к осени, что даст возможность быстро выявлять штамм коронавируса "Дельта". На данный момент в Украине есть только несколько тысяч таких систем.

Возможные причины трагедии в Кривом Роге

Ветеран АТО, который подорвал себя гранатой в Кривом Роге, как оказалось, давно жаловался, что его все "достало". При этом соседи говорят, что он был совершенно адекватным и неконфликтным человеком. "Сегодня" выяснили, что могло толкнуть его на страшный поступок.

В Кривом Роге ветеран АТО подорвался на гранате / коллаж "Сегодня"

Смерть ребенка в аквапарке

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В Днепре в аквапарке Happy Day погиб девятилетний мальчик, который отдыхал там вместе с мамой. По предварительной информации, ребенок утонул в большом бассейне, когда мама отлучилась. Его пытались реанимировать две бригады скорой помощи.

В тренде Умер художник Александр Ройтбурд

Соратница Навального сбежала из России

Соратнице Алексея Навального Любови Соболь удалось покинуть Россию, несмотря на приговор суда, запрещающий ей в течение полутора лет покидать место жительства в ночное время.

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