В Беларуси заметили колонны военной техники – ехали в сторону Украины и Литвы (видео)

Утром 4 мая заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ.
Об этом сообщает мониторинговая группа военной активности "Беларускі Гаюн".
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В 8:30 утра по трассе Р-17 из Бреста в направлении границы с Украиной выехал дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Республики Беларусь.
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С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на дальностях от нескольких до 75-200 км.
В колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.
Военная техника была замечена в 50 км от украинской границы.
Колонна белорусской техники
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