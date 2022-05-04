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В Беларуси заметили колонны военной техники – ехали в сторону Украины и Литвы (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 14:41
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В колонне насчитывалось около 25-30 единиц техники. Военная техника была замечена в 50 км от украинской границы
Белорусская военная техника ехала в сторону украинской и литовской границ. Фото: коллаж "Сегодня"
Белорусская военная техника ехала в сторону украинской и литовской границ. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 4 мая заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ.

Об этом сообщает мониторинговая группа военной активности "Беларускі Гаюн".

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Подробности

В 8:30 утра по трассе Р-17 из Бреста в направлении границы с Украиной выехал дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Республики Беларусь.

С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на дальностях от нескольких до 75-200 км.

В колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.

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Военная техника была замечена в 50 км от украинской границы.

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Колонна белорусской техники

ВСУ захватили колонну обеспечения российских оккупантов

На севере Украины вооруженными силами захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

Отметили, что захватили часть, другую уничтожили.

Ранее мы писали:

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Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
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