У Білорусі помітили колони військової техніки – їхали у бік України та Литви (відео)

У колоні налічувалося близько 25-30 одиниць техніки. Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону

Білоруська військова техніка їхала у бік українського та литовського кордонів. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів.

Про це повідомляє моніторингова група воєнної активності "Беларускі Гаюн".

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Деталі

О 8:30 ранку трасою Р-17 з Бреста у напрямку кордону з Україною виїхав дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Республіки Білорусь.

С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати різні цілі на дальностях від кількох до 75-200 км.

У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.

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Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону.

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Колона білоруської техніки

ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів

На півночі України збройними силами захоплено колону забезпечення російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

Наголосили, що захопили частину, іншу знищили.

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