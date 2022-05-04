У Білорусі помітили колони військової техніки – їхали у бік України та Литви (відео)

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів.
Про це повідомляє моніторингова група воєнної активності "Беларускі Гаюн".
Деталі
О 8:30 ранку трасою Р-17 з Бреста у напрямку кордону з Україною виїхав дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Республіки Білорусь.
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С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати різні цілі на дальностях від кількох до 75-200 км.
У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.
Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону.
Колона білоруської техніки
ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України збройними силами захоплено колону забезпечення російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб у Facebook.
Наголосили, що захопили частину, іншу знищили.