Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Білорусі помітили колони військової техніки – їхали у бік України та Литви (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 14:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У колоні налічувалося близько 25-30 одиниць техніки. Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону
Білоруська військова техніка їхала у бік українського та литовського кордонів. Фото: колаж "Сьогодні"
Білоруська військова техніка їхала у бік українського та литовського кордонів. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів.

Про це повідомляє моніторингова група воєнної активності "Беларускі Гаюн".

Реклама

Деталі

О 8:30 ранку трасою Р-17 з Бреста у напрямку кордону з Україною виїхав дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Республіки Білорусь.

С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати різні цілі на дальностях від кількох до 75-200 км.

У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.

Реклама

Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону.

Реклама

Колона білоруської техніки

ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів

На півночі України збройними силами захоплено колону забезпечення російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

Наголосили, що захопили частину, іншу знищили.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 4 травня
1
Особовий склад 24 500
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артилерія 491
Артилерія
7
Засоби ППО 81
Засоби ППО
8
РСЗВ 163
РСЗВ
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1867
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38762.45

Bitcoin Cash (BCH)

285.91

Binance Coin (BNB)

387.93

Ethereum (ETH)

2840.54

Litecoin (LTC)

101.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,83 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.83

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти