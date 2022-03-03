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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Беларуси заметили огромную колону техники – двигается в сторону Украины (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 15:42
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Опознавательный знак на технике – красный прямоугольник на борту
В сторону границы идет техника из РБ
В сторону границы идет техника из РБ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси замечено передвижение техники ВС РБ с опознавательным знаком – красным прямоугольником. Колонну заметили сегодня в 9:54 (минское время) на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область).

Об этом сообщает NEXTA в Telegram.

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"Это 38-я артиллерийская бригада ВС РБ. В сопровождении – военные МАЗы, радиостанции на шасси ГАЗ-66, три единицы МБТС "Кайман", "Волаты" с 122-мм нарезными минометами "Нона", – говорится в сообщении.

Опознавательный знак – красный прямоугольник на борту.

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Отметим, что от Пинска до границы с Украиной ехать около 10 часов.

"Не жгите захваченную технику"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал военных и простых людей не уничтожать без крайней необходимости захваченную вражескую технику и передавать армии. Соответствующее его обращение опубликовано в Facebook.

По его словам, техника оккупантов может хорошо послужить на благо Украины и против самих же россиян.

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"Это обращение к нашим солдатам, офицерам и фермерам. Вот вы тырите и захватываете военную технику и некоторые несознательные отдельные элементы даже пытаются сжечь. Заметьте, она могла бы стать в строй и служить доброму делу ВСУ. Но для того чтобы она стала в строй, ее нужно вернуть в тыл, восстановить боеспособность, перекрасить и много чего сделать. Пожалуйста, не жгите исправную технику если, конечно, не нужно ее использовать прямо сейчас на позициях... можете перекрасить силами народных умельцев. А все, кто отдельно позахватывал ее – не уничтожайте, эвакуируйте в тыл – она нам там пригодится. Мы же на ней будем воевать. Сейчас нам каждый танк, БМП и захваченный "Тор", который вы таскаете своими тракторами, очень важны", – сказал Арестович.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей излюбленной тактике – к ударам по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате погибли восемь человек.

Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить ракеты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

Тем временем Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.

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