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В ЦИКе заявляют, что партии саботируют второй тур выборов в Черновцах

28 ноября, 18:42

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Из-за досрочного прекращения полномочий членов УИК в некоторых комиссиях может отсутствовать минимальное количество членов

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об угрозе надлежащей организации и проведению голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, в Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий, включенных в состав комиссий от этих организаций:

  • Черновицкая областная партийная организация ВО "Батькивщина" – 216 членов УИК;
  • Черновицкая территориальная организация политической партии "Европейская солидарность" – 128 членов УИК;
  • Черновицкая областная организация политической партии "Наш край" – 85 членов УИК;
  • Черновицкая областная организация политической партии "Ридне мисто" – 15 членов УИК.

При этом в сообщении отмечается, что к представлениям не предоставлены заявления лиц о сложении полномочий членов УИК.

"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы", – сказано в сообщении.

В ЦИК отмечают, что местные организации партий не наделены полномочиями отозвать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий (обращение от организаций партий возможны только на основании личного заявления члена комиссии о сложении полномочий или путем внесения представления о замене члена).

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Также полномочия членов УИК прекращаются только с момента принятия соответствующего решения ТИК об изменениях в составе УИК, до принятия такого решения члены участковой избирательной комиссии обязаны выполнять свои обязанности.

Кроме того, в ЦИК добавили, что неявка на заседание избирательной комиссии в день голосования является одноразовым грубым нарушением законодательства о местных выборах и основанием для досрочного прекращения полномочий члена УИК.

Ранее во Львове, Днепре, Ужгороде и Черкассах некоторые участковые избирательные комиссии оформляли протоколы с результатами голосования не фактическим временем составления документа, а будущим числом.

Напомним, в Славянске Донецкой области, где 22 ноября также проходил второй тур выборов, избирателям предлагали принять участие в розыгрыше iPhone 12, сделав селфи возле урны, но без бюллетеня.

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Черновцы ЦИК Украина местные выборы
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