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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В ЕС не поверили заявлениям из "Л/ДНР" об атаках Украины: заявление Борреля

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 февраля, 10:21
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В заявлении высокого представителя Евросоюза Россию призвали прекратить эскалацию
Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию на Донбассе
Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию на Донбассе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Евросоюзе не верят в то, что Украина нападает на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей — об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозепа Борреля.

В Европейском Союзе крайне обеспокоены обострением на Донбассе и опасаются, что Россия может использовать нестабильность в регионе как повод для военной эскалации против Украины, говорится в заявлении.

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Глава европейской дипломатии отметил, что в ЕС четко видят активизацию российских усилий по манипулированию информацией и не видят оснований говорить о каком-либо нападении Украины.

"ЕС не видит никаких оснований для утверждений, которые звучат из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении", — заявил Боррель.

ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права

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Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и большие затраты в ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами, предупреждают в Европейском Союзе.

Ситуация на Донбассе

На оккупированных территориях Донбасса главари заявляют, что якобы ведутся обстрелы со стороны Украины. При этом сами боевики продолжают обстреливать украинские позиции и мирных жителей.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.

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В результате обстрелов боевиков 19 февраля погибли двое украинских военнослужащих.

18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.

По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.

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