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У ЄС не повірили заявам з "Л/ДНР" про атаки України: заява Борреля

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 лютого, 10:21
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У заяві високого представника Євросоюзу Росію закликали припинити ескалацію
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Євросоюзі не вірять у те, що Україна нападає на окуповані території Донецької та Луганської областей – про це йдеться у заяві високого представника Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозепа Борреля.

У Європейському Союзі дуже стурбовані загостренням на Донбасі та побоюються, що Росія може використати нестабільність у регіоні як привід для військової ескалації проти України, йдеться у заяві.

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Глава європейської дипломатії зазначив, що в ЄС чітко вбачають активізацію російських зусиль з маніпулювання інформацією та не бачать підстав говорити про якийсь напад України.

"ЄС не бачить жодних підстав для тверджень, які звучать із непідконтрольних уряду регіонів Донецька та Луганська, про можливий український наступ", — заявив Боррель.

ЄС засуджує застосування важких озброєнь та невиборчі обстріли житлових районів, що є явним порушенням Мінських угод та міжнародного гуманітарного права.

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Будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та великі витрати у відповідь, включаючи обмежувальні заходи, узгоджені з партнерами, попереджають у Європейському Союзі.

Ситуація на Донеччині

На окупованих територіях Донбасу ватажки заявляють, що нібито триває обстріл з боку України. При цьому самі бойовики продовжують обстрілювати українські позиції та мирних жителів.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.

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Внаслідок обстрілів бойовиків 19 лютого загинули двоє українських військовослужбовців.

18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.

За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.

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