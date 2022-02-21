В ЕС ответили Зеленскому на предложение о немедленных санкциях против России

В ЕК пригрозили РФ отключением от мировых финансовых рынков

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото: Коллаж: Сегодня

России нужно дать шанс решить украинский вопрос дипломатическим путем. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Reuters.

"Движение к санкциям настолько огромно и значительно, что мы знаем, что всегда должны дать России шанс вернуться к дипломатии и за стол переговоров. Это окно еще открыто", — сказала она.

По ее словам, слабостью России есть ее зависимость от экспорта ископаемого топлива, поэтому в случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в РФ.

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"Она составляет две трети экспорта (России – ред.), и половина российского бюджета зависит от этого", – добавила она.

Политик при этом сказала, что санкции не будут вводиться "до тех пор, пока не произойдет какое-либо вторжение".

Санкции из Европы

20 февраля президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в отношении России должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину

12 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против Российской Федерации. Он также добавил, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

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Дмитрий Кулеба также говорил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Тут же на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский также потребовал ввода новых санкций против агрессора.

А вот премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно "сидит" на российском газе.