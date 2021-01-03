В Харькове иномарка слетела с моста в реку: суд оштрафовал "русалочку"

Киевский районный суд Харькова принял решение по водителю, которая 20 октября не справилась с управлением и авто упало в реку. А помощь женщина ждала сидя на крыше своего автомобиля.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что вина водителя ОСОБА_1 подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении [...] от 20.10.2020; схеме места ДТП от 20.10.2020; объяснениями ОСОБА_1, привлеченным к материалам дела ", – говорится в постановлении.

Женщина не пришла на заседания суда, оно проходило без нее. Согласно решению, водитель Kia Sorento должна заплатить 340 гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора

По материалам дела, водитель Kia Sorento "не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасного бокового интервала и совершил наезд на препятствие, а именно забор-ограждение".

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Отметим, что 340 грн штрафа является минимальным взысканием по ст. 124 КоАП. Максимальное – лишение права управления транспортом от шести месяцев до года.

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Кроме того, у водителя еще есть 10 дней, со дня оглашения решения, на его обжалование.

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Напомним, в Кировоградской области рейсовый автобус упал с моста. В результате аварии погибли два человека, еще 8 получили травмы. Выяснилось, что водитель автобуса не справился с управлением и пересек встречную полосу.

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