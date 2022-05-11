В Крыму не поздравили с 9 мая последнюю живую участницу Ялтинской конференции

По словам дочери Галины Романько, такое происходит не в первый раз

Ветерана Галину Романько не поздравили с Днем Победы в оккупированном Крыму. Фото: коллаж "Сегодня"

В Крыму не поздравили с Днем Победы единственную живущую на оккупированной территории участницу Ялтинской конференции. 96-летнего ветерана Галину Романько проигнорировали власти региона и мэрия города Саки. По словам дочери Галины, такое происходит не в первый раз.

Об этом дочь ветерана Татьяна рассказала изданию "Подъем".

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"Ни власти Крыма, ни администрация города, ни совет ветеранов – никто абсолютно не поздравил. Только как обычно каждый год из Кремля пришла большая открытка. Два года назад маму не поздравили с юбилеем Ялтинской конференции, потом им дали по голове, и все сразу побежали извиняться. А сейчас никто ничего. Такая вот петрушка. Обидно, безусловно. Мы ее одели: медали, китель, с цветочками сфотографировали, купили конфеток, клубнички, сделали ей такой праздник, но это мы – дети ее. Не подарки эти нужны, сумки, сетки, но можно элементарно прийти, три гвоздики вручить человеку и поздравить", – рассказала Татьяна.

Она назвала это "страшным свинством".

Что известно о Галине Романько?

Во время Великой Отечественной войны Галина Романько была медсестрой, а в феврале 1945 года работала в санатории в Саках, где базировались представители английской и американской делегации на Ялтинской конференции.

Сотрудники медучреждения встречали гостей на аэродроме и выступали перед ними с концертами.

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96-летнеяя ветеран Галина Романько

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