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В Крыму уровень воды упал ниже "мертвого" объема: уже качают из водопадов

11 января, 16:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Власти" Ялты решили, что в водопадах Учан-Су и Массандровском воды в избытке

В оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с питьевой водой. И даже несмотря на осадки, выпавшие в последние дни, питающие Ялту водохранилища наполнились лишь саму малость.

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Об этом со ссылкой на подконтрольную России "главу Ялты" Янину Павленко сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

"За эти праздничные дни, несмотря на дожди и снег, притоки были совсем маленькие, водохранилища получили около 20 тысяч метров кубических. В Загорском водохранилище при паспортном объеме должно быть 27 млн 800 тыс., мертвый объем – 2 млн 500 тыс., на сегодняшний день – 2 млн 42 тыс. Счастливенское водохранилище – должно быть 11 млн 800 тыс., мертвый объем – 100 тыс., на сегодняшний день у нас остатки – 2 млн 390 тыс.", – сообщила Павленко.

Однако, учитывая возмущение местных жителей, в Ялте обещают смягчить график подачи воды в жилые дома: воду будут подают восемь часов в сутки вместо прежних шести. По словам Павленко, это стало возможно после подключения альтернативных источников воды, сообщает Интерфакс.

Ранее воду жителям Ялты подавали с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21 часа вечером, однако люди жаловались, что не успевают в эти часы сделать все по дому. Поэтому с 12 января водопровод будет работать с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов.

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По словам чиновницы, смягчить график позволило использование альтернативных источников – озера Могаби, которое питает наполнившийся водопад Учан-Су, Массандровского водопада и других. Однако она признала, что притоки в два водохранилища региона остаются незначительными.

Напомним, уже в новом году стало известно, что в Крыму пересохло Аянское водохранилище, водой из которого пользуются жители всего Симферополя.

Видео: Сегодня

Также напомним: чтобы хоть как-то выйти из ситуации с водой, в Ялте начали устанавливать в школах и детских садах емкости для воды.

А тем временем, оккупационные власти Крыма придумали очередное "ноу-хау": теперь для обеспечения полуострова водой будут использовать водопады. А воду для Ялты собираются брать из озера Могаби.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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Источник: Сегодня

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