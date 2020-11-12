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В КСУ "пробрался" коронавирус: СМИ узнали о заболевании судей

12 ноября, 16:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В суде говорят, что сейчас нет возможности проводить заседания

Работа Конституционного суда остановлена из-за того, что некоторые судьи заболели COVID-19, а кто-то еще ждет результаты тестов. В суде отрицают, что заседания не проводятся из-за якобы демарша.

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Так, руководитель управления коммуникаций КС и международного сотрудничества Марьяна Гайовская в комментарии "Украинской правде" сообщила, что пока что в суде не состоялось ни одного заседания, в котором бы участвовали больные COVID-19 судьи.

"По состоянию на сегодняшний день зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", – сказала она.

Еще один источник издания в КСУ говорит, что "у большинства судей или подтвержден диагноз COVID-19, или они ждут результат". По его словам, суд не может проводить заседания, даже если у одного из судей коронавирус.

Источник "Интерфакс-Украина" уверяет, что причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты – это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь. В суде говорят, что на самоизоляции председатель КС, часть судей, у некоторых уже подтвержден диагноз COVID-19.

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"Большинство судей из действующего состава либо болеет, либо ожидает результатов тестов, поскольку у них есть симптомы коронавируса", – добавил источник.

А судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что он точно знает о заболевании "ковидом" двух судей.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне было сорвано заседание КСУ по земельному закону. 9 ноября на заседании отсутствовали четверо судей – двое по болезни, еще двое покинули заседание. Таким образом работа Конституционного суда продолжает оставаться заблокированной.

Видео: Сегодня

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КСУ Конституционный суд судьи коронавирус COVID-19
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