В МВД рассказали, зачем киллер стрелял в водителя Шефира

МВД рассматривает несколько версий нападения

Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".

При покушении на помощника президента Сергея Шефира киллер стрелял в водителя, чтобы машина потеряла управление и остановилась. После этого он бы дострелил всех, кто находился в автомобиле.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко во прямом эфире ток-шоу Право на власть "1 + 1".

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"Задача киллера изначально была – стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", – сказал Геращенко.

Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших президенту Украину Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".

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Геращенко отметил, что ведомство рассматривает несколько версий нападения. Но основная – политическое убийство для того, "чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения".

Что известно о покушении