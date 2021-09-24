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В МВД рассказали, зачем киллер стрелял в водителя Шефира

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 03:37
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МВД рассматривает несколько версий нападения
Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".
Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".

При покушении на помощника президента Сергея Шефира киллер стрелял в водителя, чтобы машина потеряла управление и остановилась. После этого он бы дострелил всех, кто находился в автомобиле.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко во прямом эфире ток-шоу Право на власть "1 + 1".

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"Задача киллера изначально была – стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", – сказал Геращенко.

Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших президенту Украину Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".

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Геращенко отметил, что ведомство рассматривает несколько версий нападения. Но основная – политическое убийство для того, "чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения".

Что известно о покушении

  • Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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