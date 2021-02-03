В одной из областей Украины не выявили новых случаев COVID-19

Это впервые за несколько месяцев

Впервые за несколько месяцев в одной из областей Украины не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования коронавирусом. Речь идет о Хмельницкой области.

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Как стало известно, по состоянию на утро 3 февраля в стране подтвердили 3285 новых случаев заражения коронавирусом (1 227 164 с начала эпидемии). За вторник умерли 165 украинцев (23 089 с начала эпидемии), а выздоровел 10 101 человек (1 045 473 с начала эпидемии).

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Тем временем Украина готовится к вакцинации. Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что иммунизировать украинцев начнут приблизительно с 15 февраля (группы риска и силовиков). А массовая вакцинация ожидается в мае. Для этого Верховная Рада приняла закон, который позволит экстренно регистрировать вакцины.

Напомним, Украина по уровню смертности от коронавируса находится на 34-м месте в Европе, что свидетельствует о достаточно успешной борьбе с ковидом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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