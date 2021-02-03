В одній з областей України не виявили нових випадків COVID-19

Це вперше за кілька місяців

Вперше за кілька місяців в одній з областей України не зафіксовано жодного нового випадку інфікування коронавірусом. Йдеться про Хмельницьку область.

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Як стало відомо, станом на ранок 3 лютого в країні підтвердили 3285 нових випадків зараження коронавірусом (1 227 164 з початку епідемії). За вівторок померли 165 українців (23 089 з початку епідемії), а одужала 10 101 особа (1 045 473 з початку епідемії).

Тим часом Україна готується до вакцинації. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що імунізувати українців почнуть приблизно з 15 лютого (групи ризику і силовиків). А масова вакцинація очікується в травні. Для цього Верховна Рада ухвалила закон, який дасть змогу екстрено реєструвати вакцини.

Нагадаємо, Україна за рівнем смертності від коронавірусної хвороби на 34-му місців Європі, що свідчить про досить успішну боротьбу з ковідом.

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