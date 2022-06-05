В Пентагоне анонсировали "Рамштайн-3", эвакуация из горячих точек и другие важные события 5 июня

Сегодня, 5 июня, "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Кроме того, Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента резолюцию о признании россии страной-террористом, сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины.
В Пентагоне анонсировали "Рамштайн-3"
Министр обороны США Ллойд Остин в своем Twitter написал, что приедет с визитом в Брюссель для обсуждения оборонных вопросов Украины.
"Наконец, я поеду в Брюссель, Бельгия, чтобы провести следующую личную встречу контактной группы по вопросам обороны Украины. Лидеры обороны буквально с всего мира будут там, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине после неспровоцированного вторжения россии", — говорится в сообщении.
"Рамштайн-3" состоится в Брюсселе 15 июня, ее организацией займется глава Пентагона Ллойд Остин.
В Киевской области меняют время комендантского часа
Киевская областная военная администрация сообщает, что во всех районах Киевской области комендантский час вводится ежедневно с 23:00 до 5:00.
"Такие временные ограничения будут действовать с 5 по 12 июня", – отмечает Киевская ОВА в Telegram.
Во время комендантского часа запрещено пребывание гражданского населения на улице и других общественных местах.
"Исключение – задействование человека в работе критической инфраструктуры, о чем должно быть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий личность", – говорится в сообщении.
Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде
"Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.
Дополнительный эвакуационный рейс на 5 июня:
- 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.
Чехия готова признать россию страной-террористом
Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента резолюцию о признании россии страной-террористом, сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины в интервью "Радио Свобода". 3 июня Кондратюк находилась в Чехии, где, по ее словам, имела встречи на уровне парламентской дипломатии.
"В политических заявлениях Чехия одна из тех стран, которая первой приняла осуждение действий рф, второе они приняли абсолютно взвешенную резолюцию, которая касается осуждения геноцида в отношении Украины со стороны рф. Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента также резолюцию о признании российской федерации страной-террористом. Это очень важно", – сказала Кондратюк.
На встречах в Чехии, по словам Кондратюка, много говорят о помощи, которую страна может оказать в вооружении, также о возможности привлечения чешских экспертов-адвокатов в процессы Международного уголовного суда.