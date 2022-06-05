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В Пентагоне анонсировали "Рамштайн-3", эвакуация из горячих точек и другие важные события 5 июня

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5 июня, 06:11
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Международные визиты начнутся 7 июня, когда Ллойд Остин посетит Сингапур и Таиланд, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий
Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал встречу министров обороны, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал встречу министров обороны, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 5 июня, "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Кроме того, Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента резолюцию о признании россии страной-террористом, сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины.

В Пентагоне анонсировали "Рамштайн-3"

Министр обороны США Ллойд Остин в своем Twitter написал, что приедет с визитом в Брюссель для обсуждения оборонных вопросов Украины.

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"Наконец, я поеду в Брюссель, Бельгия, чтобы провести следующую личную встречу контактной группы по вопросам обороны Украины. Лидеры обороны буквально с всего мира будут там, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине после неспровоцированного вторжения россии", — говорится в сообщении.

"Рамштайн-3" состоится в Брюсселе 15 июня, ее организацией займется глава Пентагона Ллойд Остин.

В Киевской области меняют время комендантского часа

Киевская областная военная администрация сообщает, что во всех районах Киевской области комендантский час вводится ежедневно с 23:00 до 5:00.

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"Такие временные ограничения будут действовать с 5 по 12 июня", – отмечает Киевская ОВА в Telegram.

Во время комендантского часа запрещено пребывание гражданского населения на улице и других общественных местах.

"Исключение – задействование человека в работе критической инфраструктуры, о чем должно быть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий личность", – говорится в сообщении.

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Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде

"Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.

Дополнительный эвакуационный рейс на 5 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.

Чехия готова признать россию страной-террористом

Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента резолюцию о признании россии страной-террористом, сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины в интервью "Радио Свобода". 3 июня Кондратюк находилась в Чехии, где, по ее словам, имела встречи на уровне парламентской дипломатии.

"В политических заявлениях Чехия одна из тех стран, которая первой приняла осуждение действий рф, второе они приняли абсолютно взвешенную резолюцию, которая касается осуждения геноцида в отношении Украины со стороны рф. Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента также резолюцию о признании российской федерации страной-террористом. Это очень важно", – сказала Кондратюк.

На встречах в Чехии, по словам Кондратюка, много говорят о помощи, которую страна может оказать в вооружении, также о возможности привлечения чешских экспертов-адвокатов в процессы Международного уголовного суда.

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