Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

У Пентагоні анонсували "Рамштайн-3", евакуацію з гарячих точок та інші важливі події 5 червня

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 06:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародні візити розпочнуться 7 червня, коли Ллойд Остін відвідає Сінгапур та Таїланд, а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення із зон бойових дій
Голова Пентагону Ллойд Остін анонсував зустріч міністрів оборони, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сегодня"
Голова Пентагону Ллойд Остін анонсував зустріч міністрів оборони, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сегодня"

Сьогодні, 5 червня, "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні. Крім того, Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту резолюцію про визнання Росії країною-терористом, повідомила заступник голови Верховної Ради України.

У Пентагоні анонсували "Рамштайн-3"

Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму Twitter написав, що приїде з візитом до Брюсселя для обговорення оборонних питань України .

Реклама

"Нарешті я поїду до Брюсселя, Бельгія, щоб провести наступну особисту зустріч контактної групи з питань оборони України. Лідери оборони буквально з усього світу будуть там, щоб обговорити кризу, що триває в Україні після неспровокованого вторгнення росії", — йдеться у повідомленні.

"Рамштайн-3" відбудеться в Брюсселі 15 червня, її організацією займеться голова Пентагону Ллойд Остін.

На Київщині змінюють час комендантської години

Київська обласна військова адміністрація повідомляє, що у всіх районах Київської області комендантська година вводиться щодня з 23:00 до 5:00.

Реклама

"Такі тимчасові обмеження діятимуть з 5 по 12 червня", – зазначає Київська ОВА у Telegram.

Під час комендантської години заборонено перебування цивільного населення на вулиці та інших громадських місцях.

"Виняток – залучення людини в роботі критичної інфраструктури, про що має бути підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. При собі також необхідно мати документ, який підтверджує особу", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Укрзалізниця оголосила про евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні. Про це інформує УНН із посиланням на сайт товариства.

Додатковий евакуаційний рейс на 5 червня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись. Через обстріл у певних регіонах та пошкодження залізничних колій в Укрзалізниці повідомляють про можливу затримку певних поїздів.

Чехія готова визнати Росію країною-терористом

Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту резолюцію про визнання Росії країною-терористом, повідомила заступник голови Верховної Ради України в інтерв'ю "Радіо Свобода". 3 червня Кондратюк перебувала у Чехії, де, за її словами, мала зустрічі на рівні парламентської дипломатії.

"У політичних заявах Чехія одна з тих країн, яка першою ухвалила засудження дій Росії, друге вони ухвалили абсолютно виважену резолюцію, яка стосується засудження геноциду щодо України з боку Росії. Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання російської федерації країною-терористом. Це дуже важливо", – сказала Кондратюк.

На зустрічах у Чехії, за словами Кондратюка, багато говорять про допомогу, яку країна може надати у озброєнні, а також про можливість залучення чеських експертів-адвокатів до процесів Міжнародного кримінального суду.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:40 4 червня
1
Особовий склад 31050
Особовий склад
2
Танки 1376
Танки
3
ББМ 3379
ББМ
4
Артилерія 680
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
9
БПЛА 540
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2337
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Кирило Яшар огли Агасиєв – старший лейтенант ЗСУ, командир взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Група під командуванням офіцера азербайджанського походження під час розвідки місцевості біля села Мала Рогань (Харківська обл.) знищила техніку окупантів, викривши позиції ворога. Герой України.
Історія героя
Герої не вмирають!

Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29752.95

Bitcoin Cash (BCH)

187.86

Binance Coin (BNB)

297.5

Ethereum (ETH)

1791.68

Litecoin (LTC)

62.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти