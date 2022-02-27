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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В победу верим не только мы! Резников обратился к украинцам

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 07:09
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Глава Минобороны рассказал о достижениях украинцев за последние дни – трогательное сообщение министра
Резников рассказал, как украинцы борются с оккупантами
Резников рассказал, как украинцы борются с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам. Он рассказал, как за 72 часа сопротивления оккупантам РФ в победу Украины начали верить и в других странах. Пока Россия ищет оправдания своим действиям, украинцы показали, как в один момент объединились и стали на защиту своей страны.

Об этом министр обороны написал на своей странице в Facebook.

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Полная речь Резникова:

Дорогие украинцы! 72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются.

Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи Граждан, взявших в руки оружие, которые встали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое Государство. Вас видят все, весь мир!

Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной.

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Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй.

Потери оккупантов

В МВД Украины рассказали, какие потери понесли оккупанты за третий день войны:

  • Самолеты — 14 штук;
  • Вертолеты — 8 штук;
  • Танки — 102 штуки;
  • ББМ — 536 штук;
  • Пушки — 15 штук;
  • БУК — 1 штука;
  • Погибших — 3500 человек;
  • Пленных — 200 человек.

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