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В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маски

25 января, 22:29

Сергей Пономаренко , Игорь Тимофеев

Оскорбленный клиент вызвал копов и натравил их на "экспертов"

В Полтаве разразился скандал, когда покупателю в магазине не продали хлеба, потому что он был "не в той маске".

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Как все происходило – для новостей "Сегодня" рассказывает Владислав Паливода.

Продавщица обслуживать мужчину отказалась, дескать, его защитное средство ненадлежащего качества. В ответ оскорбленный покупатель не смолчал, а вызвал полицию и начал снимать события.

"Заехал купить хлеб, пришлось вызвать полицию, потому что у нас имеются вот "эксперты", такие умные – отказываются продавать буханку хлеба, потому что они – "эксперты" по маскам", – возмущенно заявил клиент продуктового магазина.

Видео: Сегодня

Напомним, власти немецкой Баварии обязали население использовать в общественных местах не обычные медицинские маски, а промышленные респираторы с уровнем защиты FFP2.

Также напомним, в ноябре-2020 президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за неношение маски в общественных местах. Как будут действовать эти штрафы, объяснил адвокат Сергей Бурлаков.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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хлеб скандал Полтава магазины маска для лица

Источник: Сегодня

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