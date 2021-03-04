В пятницу резко изменится погода: где ждать снега, дождей и похолодания

Синоптик рассказала, кому еще завтра повезет с весенним теплом

Сегодняшняя солнечная и теплая погода завтра сменится похолоданием и мокрым снегом с дождями. По-весеннему будет разве что местами на юге и западе страны.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В пятницу, 5 марта, погоду в Украине испортит холодный атмосферный фронт.

В большинстве областей днем ​​столбики термометров опустятся до 2-6 градусов тепла (после сегодняшних 10-14).

На юге, а также в Днепре, Кропивницком с районами, в Донецкой и в Черновицкой областях тепло еще задержится – там 8-13 градусов.

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Атмосферный фронт принесет дожди, из-за похолодания местами с мокрым снегом.

В южной части завтра будет преобладать сухая погода.

В Киеве 5 марта ожидается изменение погоды. Пройдет дождь, возможен в столице местами мокрый снег. В течение дня похолодает до 2-4 градусов (карта).

Диденко добавила, что в субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки вряд ли будут.

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В Укргидрометцентре показали, где конкретно ждать непогода.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.

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