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В пятницу резко похолодает: где украинцам ждать до -12

4 февраля, 12:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одеваемся теплее – в Украину ворвется холодный северный ветер

В Украину возвращаются морозы. В пятницу сильно похолодает только на севере страны и в столице, а в большинстве областей все еще будет либо плюсовая температура, либо небольшой мороз.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до 7-12 градусов мороза, днем ​​до -3-9 градусов ниже нуля.

На остальной территории в течение дня ожидается от 4 мороза до 2 тепла, в южной части 3-6 градусов выше нуля.

Ветер перейдет на холодный северо-западный: будет порывистым, на востоке со штормовыми порывами. Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится.

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Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях, в Днепропетровской и Запорожской областях. Но уже завтра днем ​​в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории – будет сухо.

В Карпатах возможен небольшой снег.

В Киеве в пятницу также будет очень скользко и без осадков. Похолодает ближайшей ночью до 5-7 градусов мороза, днем ​​– 3-5 градусов ниже нуля.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают февраль более теплым, чем январь, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Народный синоптик Леонид Горбань, а также Укргидрометцентр дали прогноз погоды на февраль.

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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