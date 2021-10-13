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В реанимациях все меньше мест. В Украине ухудшилась ситуация с COVID-больными

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 14:05
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При занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют – 58%
За последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом
За последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине более половины реанимационных коек заняты COVID-больными.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает РБК-Украина.

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"Госпитализации преобладают над выписками на половину – соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", – отметил Ганиченко.

Однако каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).

За последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.

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Заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза

По сравнению с прошлогодними показателями, положительных тестов на коронавирус сейчас вдвое больше, случаев заболеваемости – в 2,5 раза больше, а летальных случаев – втрое больше.

Стоит отметить, что 7-дневное среднее суточного числа случаев заболеваемости составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год.

Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза.

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Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 471 жителей Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированных (6462 – за последние сутки).

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