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В Ровенской области школьники копают картошку вместо уроков (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 октября, 11:13
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Их перевели на дистанционное обучение из-за того, что учителя не хотят вакцинироваться
Школьники копают картошку на дистанционном обучении. Фото: коллаж "Сегодня"
Школьники копают картошку на дистанционном обучении. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Вилия Ровенской области школьники перешли на дистанционное обучение. Из-за того, что у некоторых учеников нет доступа к интернету и гаджетов, они копают картошку.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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Из-за учителей школьников перевели на дистанционное обучение

В лицее с 5 по 11 класс ученики учатся дома (более 320 человек). Дистанционное обучение ввели из-за того, что в учебном заведении не набралось 80% вакцинированных учителей, так как они отказались от прививок против коронавируса.

По словам директора школы, некоторые педагоги отказались от вакцинации из религиозных соображений

"Был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в учреждение, предлагалась любая вакцина на выбор", – рассказал директор.

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Ученики вместо уроков копают картошку

У одного из школьников Тараса нет телефона и компьютера, поэтому мальчик помогает собирать урожай.

По словам мамы девятиклассника Михаила, за полторы недели дистанционки ни к одному уроку ее сын так и не подключился. Это связано с тем, что в селе у трети учеников проблемы с интернетом.

В Украине похожая ситуация в 40 школах

По словам руководителя Главного управления общесреднего дошкольного образования МОН Юрия Кононенко, в Украине около 40 школ не имеют доступа к интернету.

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Таким образом учителя звонят ученикам, пересказывают, советуют как правильнее проработать материал и где его черпать. Они прибегают к различным выдумкам, чтобы образовательный процесс не остановился для тех, кто на дистанционке без интернета или гаджетов.

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