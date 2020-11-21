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В секс-шопах не безлюдно: украинцы нашли способ не скучать на карантине (фото, видео)

21 ноября, 13:44

Игорь Серов , Юлия Ляхова

Возле секс-шопа заметили покупателей

Несмотря на то, что в Украине действует карантин выходного дня, некоторые магазины все же продолжают работать, игнорируя все запреты.

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Как заметил корреспондент "Сегодня", в то время, как в Украине на выходных запретили работу парикмахерских и мест общественного питания, то в секс-шопах было не безлюдно.

Возле одного из таких магазинов были замечены вероятные покупатели.

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Фото: Игорь Серов/Сегодня

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Видео: Игорь Серов/Сегодня
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К слову, в Киеве близ станции метро "Почайна" сегодня, в субботу, 21 ноября, в отличие от официальных вещевых рынков, торговля на "барахолке" кипела.

Также мы писали о том, что с 21 ноября начинают штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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Киев карантин коронавирус
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