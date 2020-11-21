В секс-шопах не безлюдно: украинцы нашли способ не скучать на карантине (фото, видео)

Несмотря на то, что в Украине действует карантин выходного дня, некоторые магазины все же продолжают работать, игнорируя все запреты.
Как заметил корреспондент "Сегодня", в то время, как в Украине на выходных запретили работу парикмахерских и мест общественного питания, то в секс-шопах было не безлюдно.
Возле одного из таких магазинов были замечены вероятные покупатели.
К слову, в Киеве близ станции метро "Почайна" сегодня, в субботу, 21 ноября, в отличие от официальных вещевых рынков, торговля на "барахолке" кипела.
Также мы писали о том, что с 21 ноября начинают штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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