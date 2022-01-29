В столице будет опасно! Какой погоды ждать киевлянам завтра

Украинцам следует быть осторожными на улице, синоптики прогнозируют сильный ветер

В столице будет ветрено и с осадками / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 30 января, будет пасмурной и с осадками. Порывы ветра в этот день будут достигать 15-24 м/с.

Об этом пишет sinoptik.

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Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Ночной снег к утру сменится на мелкий дождь со снегом. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером начнется снова, но уже более сильный.

Ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. В таких случаях спасатели рекомендуют подальше держаться от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорванных конструкций зданий.

Температура днем будет +3... +1 градус, а ночью -4... -3 градуса.

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Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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