В Украине еще две области могут выйти из красной зоны

За сутки в стране фиксируют больше 11 тысяч новых случаев коронавирусной болезни

Винницкая и Хмельницкая области находятся в красной зоне / Коллаж "Сегодня"

В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет РБК-Украина.

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Детали

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", – рассказал Юрий Ганиченко.

Выйти из красной зоны Винницкая и Хмельницкая области могут уже на следующей неделе.

"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из красного уровня эпидопасности. И уже на этой неделе мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

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Статистика коронавируса в Украине

За сутки 9 декабря в Украине зафиксировали 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также:

госпитализировали – 2 551 человека;

летальных исходов – 442;

выздоровели – 24 456 человек.

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