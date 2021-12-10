В Украине еще две области могут выйти из красной зоны

В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев.
Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет РБК-Украина.
Детали
"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", – рассказал Юрий Ганиченко.
Выйти из красной зоны Винницкая и Хмельницкая области могут уже на следующей неделе.
"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из красного уровня эпидопасности. И уже на этой неделе мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 9 декабря в Украине зафиксировали 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также:
- госпитализировали – 2 551 человека;
- летальных исходов – 442;
- выздоровели – 24 456 человек.
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