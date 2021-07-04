В Украине из-за шквалов и града объявили штормовое предупреждение: прогноз погоды на 4 и 5 июля

4 июля непогода накроет Киев и область, а на следующий день продвинется по Украине

Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве и Киевской области может существенно ухудшиться погода, а 5 июля непогода накроет часть Украины.

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Спасатели ГСЧС Украины предупреждают об опасности.

"В Киеве и Киевской области в течении ближайшего часа и до конца суток 4 июля местами град и шквалы 15-20 м/с, днем 5 июля грозовые дожди (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

А 5 июля грозы прогнозируют днем в южных и центральных областях Украины. Местами возможны значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Спасатели объявили І уровень опасности, желтый.

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Напомним, что в понедельник, 5 июля, в Украину придет циклон, который принесет с собой дожди и гром.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии обрушился на полуостров на прошлой неделе. Но к этому добавился еще мощный смерч, который повредил здания.