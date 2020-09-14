Українська
$ 28
33,25
  1. Последние новости Украины

В Украине изменилось распределение на карантинные зоны

14 сентября, 09:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Три областных центра находятся в "красной зоне"

С понедельника, 14 сентября, в Украине начало действовать новое деление на эпидемиологические зоны.

Реклама

Соответствующее решение было ранее принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Так, с полуночи 14 сентября в "красной зоне" оказались:

- в Закарпатской области – город Чоп;

- в Ивано-Франковской области – областной центр, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменницкий районы;

Реклама

- во Львовской области – Перемышлянский и Пустомытовский районы;

- в Одесской области – Беляевка, Измаил и Болградский район;

Читайте также: Киев в "оранжевой" зоне карантина: как будут работать школы с 14 сентября

- в Ровенской области – город Дубно;

В тренде
Врачи рассказали, когда Балух может пойти на поправку

- в Тернопольской области – Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы, а также Тернополь;

Реклама

- в Харьковской области – Великобурлукский район;

- в Хмельницкой области – Славута и Волочисский район;

- в Черкасской области – город Канев;

- на Буковине – Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы;

- в Черниговской области – Нежин, Бобровицкий и Носовский районы.

Реклама

Как известно, в "красной зоне" должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады. Разрешается высадка пассажиров с транзитного и межобластного транспорта. Также здесь действуют все ограничения менее суровых зон.

Ранее сообщалось, что в Украине стало больше областей, где нельзя смягчать карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водой
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водойПолитика
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засухуЭкономика
В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодает
В Украине резко изменится погода: синоптик рассказала, когда похолодаетУкраина
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборам
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборамПолитика
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2400 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2400 новых случаевУкраина
Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбы
Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбыДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять