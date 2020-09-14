В Украине изменилось распределение на карантинные зоны

С понедельника, 14 сентября, в Украине начало действовать новое деление на эпидемиологические зоны.
Соответствующее решение было ранее принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Так, с полуночи 14 сентября в "красной зоне" оказались:
- в Закарпатской области – город Чоп;
- в Ивано-Франковской области – областной центр, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменницкий районы;
- во Львовской области – Перемышлянский и Пустомытовский районы;
- в Одесской области – Беляевка, Измаил и Болградский район;
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- в Ровенской области – город Дубно;
- в Тернопольской области – Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы, а также Тернополь;
- в Харьковской области – Великобурлукский район;
- в Хмельницкой области – Славута и Волочисский район;
- в Черкасской области – город Канев;
- на Буковине – Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы;
- в Черниговской области – Нежин, Бобровицкий и Носовский районы.
Как известно, в "красной зоне" должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады. Разрешается высадка пассажиров с транзитного и межобластного транспорта. Также здесь действуют все ограничения менее суровых зон.
Ранее сообщалось, что в Украине стало больше областей, где нельзя смягчать карантин.
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