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В Украине изменится погода: сначала потеплеет, а потом – снова морозы

2 февраля, 11:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тем временем украинцев предупреждают об опасности на дорогах

Зима в Украине в самом разгаре. Спасатели предупреждают водителей о скользких дорогах, а синоптики – о новом похолодании под конец недели.

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Спасатели просят украинцев быть крайне осторожными на дорогах из-за гололеда, который сковал трассы в Киевской и Львовской областях.

Холоднее всего сегодня будет на западе – на Волыни и в Ровенской области до 14 градусов мороза. Немного "теплее" на севере – до -7 днем.

Балканский циклон, который несколько дней заметал снегом Одесскую и Николаевскую области, наконец, отступит. Там сейчас без осадков. С середины недели во всех областях на несколько дней потеплеет.

В тренде
Снегопады и штормовой ветер: прогноз погоды на первый день февраля

Впрочем, на выходных страну вновь скуют морозы, говорят синоптики.

Видео: Сегодня
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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают февраль более теплым, чем январь, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Народный синоптик Леонид Горбань, а также Укргидрометцентр дали прогноз погоды на февраль.

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погода синоптики

Источник: Сегодня

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