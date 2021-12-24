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В Украине могут начать вакцинировать против COVID-19 детей от 5 лет

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 15:33
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На данный момент в стране разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет
Прививка может быть необязательной / Коллаж "Сегодня"
Прививка может быть необязательной / Коллаж "Сегодня"

В Украине могут вакцинировать от коронавируса детей от 5 лет. Это будет необязательной нормой и с согласия родителей.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "Укринформ".

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Каким детям будет показана вакцинация от COVID-19

Когда ребенок от 5 до 12 лет имел какие-то сопутствующие или тяжелые заболевания, то в таком случае вакцинация ему показана и будет целесообразна.

"Прививка детям от 5 лет будет принята, но она не будет обязательной нормой, а также будет делаться только по желанию и согласию родителей", – рассказал Игорь Кузин.

Прививать детей рекомендуют многие страны

Вакцинация от 5 до 11 лет во всем мире живо обсуждается, многие страны ее уже рекомендуют.

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"Мы этот вопрос вынесли на заседание НТГЭИ, в первый раз был получен ответ, что недостаточно доказательной базы. Сейчас уже накопился определенный объем научных данных исследований по клинической эффективности, поэтому скорее всего будем рассматривать его в течение января 2022 года", – добавил Игорь Кузин.

Чем вакцинировать детей

Прививку несовершеннолетних от COVID-19 можно проводить вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

"Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Производитель внес в инструкцию в вакцину изменения, которыми разрешено использовать эту вакцину детям от 12 лет" , – сообщают в Минздраве.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

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