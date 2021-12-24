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В Україні можуть почати вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 5 років

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 15:33
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На цей момент у країні дозволено вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років
Щеплення може бути необов'язковим / Колаж "Сьогодні"
Щеплення може бути необов'язковим / Колаж "Сьогодні"

В Україні можуть вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 років. Це буде необов'язковою нормою та за згодою батьків.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, "Укрінформ".

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Яким дітям буде показано вакцинацію від COVID-19

Коли дитина від 5 до 12 років мала якісь супутні або тяжкі захворювання, то в такому разі вакцинація їй показана і буде доцільною.

"Щеплення дітям від 5 років буде прийнято, але воно не буде обов'язковою нормою, а також робитиметься лише за бажанням та згодою батьків", – розповів Ігор Кузін.

Щеплювати дітей рекомендують багато країн

Вакцинація від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують.

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"Ми це питання винесли на засідання НТГЕІ, вперше було отримано відповідь, що недостатньо доказової бази. Наразі вже накопичився певний обсяг наукових даних досліджень щодо клінічної ефективності, тому швидше за все будемо розглядати його протягом січня 2022 року", – додав Ігор Кузін.

Чим вакцинувати дітей

Щеплення неповнолітніх від COVID-19 можна проводити вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

"Вакцина Comirnaty пройшла всі необхідні дослідження для дітей 12-17 років, які довели її ефективність та безпеку. Виробник вніс до інструкції до вакцини зміни, якими дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років" , – повідомляють у МОЗ.

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За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

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