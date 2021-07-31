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В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

31 июля 2021 15:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Укргидрометцентр предупреждает о грозах, порывах ветра до 15-20 м/с, а также о граде

Будет бушевать непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Будет бушевать непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине завтра, 1 августа, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Но плохая погода будет не во всех регионах.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем 1 августа в западных областях передают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

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Штормовое предупреждение объявлено в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях.

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Кроме того, народный синоптик поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

Также недавно мы писали о том, что Ирпень (город в Киевской области) накрыли дожди с грозами.

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