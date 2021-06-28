В Украине начались самые масштабные учения, а в Лондоне прогремел взрыв – главные новости СЕГОДНЯ

В Индии у переболевших COVID-19 детей обнаружили новый недуг, в центре Лондона произошел мощный взрыв, а на юге Украины начались самые масштабные военные учения за последние 20 лет – Sea Breeze-2021.
"Сегодня" собрали главные новости понедельника, 28 июня.
Эксперты предостерегают от покупки доллара
Хотя доллар значительно подорожал, это подорожание нестойкое, и гривня укрепится в июле. Поэтому в ближайшую неделю не стоит покупать валюту, считают эксперты.
По расчетам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе, даже с учетом роста его курса.
Sea Breeze-2021
28 июня стартуют масштабные военные учения Sea Breeze-2021, в которых примут участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие более 30 стран мира. Они продлятся почти две недели, а проходить будут и на суше, и на море, и в воздухе.
Учения охватят достаточно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай и других районах.
Взрыв в центре Лондона
Пожар в центре Лондона. Фото: twitter.com/BBCTravelAlert
В центре Лондона, возле железнодорожной станции Elephant and Castle, прогремел мощный взрыв. После этого начался масштабный пожар.
Около 50 полицейских оцепили место происшествия, работают порядка 70 пожарных.
Новая болезнь после COVID-19 в Индии
В Индии через четыре-шесть недель после выздоровления от COVID-19 у детей начали диагностировать мультисистемный воспалительный синдром.
У заболевания такие симптомы:
- лихорадка;
- сыпь;
- конъюнктивит;
- диарея;
- рвота;
- низкое кровяное давление.
Повышение пенсий в июле отменили
1 июля украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше. Но дополнительных денег летом ждать не стоит – начисление перенесли на октябрь.
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