В Україні почалися наймасштабніші навчання, а в Лондоні прогримів вибух – головні новини СЬОГОДНІ

В Індії у дітей, які перехворіли на COVID-19, виявили нову хворобу, у центрі Лондона стався потужний вибух, а на півдні України розпочалися наймасштабніші військові навчання за останні 20 років – Sea Breeze-2021.
"Сьогодні" зібрали головні новини понеділка, 28 червня.
Експерти застерігають від купівлі долара
Хоча долар значно подорожчав, це подорожчання нестійке, і гривня зміцниться у липні. Тому в найближчий тиждень не варто купувати валюту, вважають експерти.
За розрахунками президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі, навіть з урахуванням зростання його курсу.
Sea Breeze-2021
28 червня стартують масштабні військові навчання Sea Breeze-2021, в яких візьмуть участь Збройні сили України і військовослужбовці більше як 30 країн світу. Вони триватимуть майже два тижні, а проходитимуть і на суходолі, і на морі, і в повітрі.
Навчання охоплять досить великий район на півдні України і відбудуться в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, на Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський, у дельті річки Дунай та інших районах.
Вибух у центрі Лондона
Пожежа в центрі Лондона. Фото: twitter.com/BBCTravelAlert
У центрі Лондона,біля залізничної станції Elephant and Castle, прогримів потужний вибух. Після цього почалася масштабна пожежа.
Близько 50 поліцейських оточили місце події, працюють близько 70 пожежників.
Нова хвороба після COVID-19 в Індії
В Індії через чотири-шість тижнів після одужання від COVID-19 у дітей почали діагностувати мультисистемний запальний синдром.
У захворювання такі симптоми:
- лихоманка;
- висип;
- кон'юнктивіт;
- діарея;
- блювання;
- низький кров'яний тиск.
Підвищення пенсій у липні скасували
1 липня українці після 75 років мали отримати виплати, збільшені на 400 гривень. Але додаткових грошей влітку чекати не варто – нарахування перенесли на жовтень.
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