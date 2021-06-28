В Україні почалися наймасштабніші навчання, а в Лондоні прогримів вибух – головні новини СЬОГОДНІ

Українці обговорюють, чому в бюджеті не вистачило коштів на липневе підвищення пенсій і що за недуга з'явилася в Індії

В Індії у дітей, які перехворіли на COVID-19, виявили нову хворобу, у центрі Лондона стався потужний вибух, а на півдні України розпочалися наймасштабніші військові навчання за останні 20 років – Sea Breeze-2021.

Реклама

"Сьогодні" зібрали головні новини понеділка, 28 червня.

Експерти застерігають від купівлі долара

Хоча долар значно подорожчав, це подорожчання нестійке, і гривня зміцниться у липні. Тому в найближчий тиждень не варто купувати валюту, вважають експерти.

За розрахунками президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі, навіть з урахуванням зростання його курсу.

Sea Breeze-2021

Фото: twitter.com/USNavyEurope

28 червня стартують масштабні військові навчання Sea Breeze-2021, в яких візьмуть участь Збройні сили України і військовослужбовці більше як 30 країн світу. Вони триватимуть майже два тижні, а проходитимуть і на суходолі, і на морі, і в повітрі.

Реклама

Навчання охоплять досить великий район на півдні України і відбудуться в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, на Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський, у дельті річки Дунай та інших районах.

Вибух у центрі Лондона

Пожежа в центрі Лондона. Фото: twitter.com/BBCTravelAlert

У центрі Лондона,біля залізничної станції Elephant and Castle, прогримів потужний вибух. Після цього почалася масштабна пожежа.

Близько 50 поліцейських оточили місце події, працюють близько 70 пожежників.

Нова хвороба після COVID-19 в Індії

Реклама

В Індії через чотири-шість тижнів після одужання від COVID-19 у дітей почали діагностувати мультисистемний запальний синдром.

У захворювання такі симптоми:

лихоманка;

висип;

кон'юнктивіт;

діарея;

блювання;

низький кров'яний тиск.

Підвищення пенсій у липні скасували

1 липня українці після 75 років мали отримати виплати, збільшені на 400 гривень. Але додаткових грошей влітку чекати не варто – нарахування перенесли на жовтень.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа