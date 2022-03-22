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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине начнут производить таблетки от СOVID-19

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22 марта, 18:43
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Появилась первая компания, которая заключила соответствующий контракт с разработчиками препарата
У детей очень часто проявляется постковидный синдром/Коллаж: "Сегодня"
У детей очень часто проявляется постковидный синдром/Коллаж: "Сегодня"

Украина стала одной из немногих стран в мире, где будут производить оральный противоковидный препарат Pfizer. Сейчас производство налаживает фармацевтическая компания "Дарница".

Об этом сообщается на сайте компании.

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"Мы выиграли конкурс и подписали соглашение с организацией МРР (The Medicines Patent Pool) на получение лицензии по разработке и производству генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира (nirmatrelvir; ritonavir)"."Дарница" является первой и единственной в Украине фармацевтической компанией с правом разработки и производства этого генерического препарата для поставок в 95 стран мира, в том числе и Украины. Пероральное лечение, разработанное Pfizer, предназначено в основном для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, имеющих высокий риск осложнений. Применяется во избежание ухудшения и перехода заболевания с легкой степени тяжести на среднюю тяжесть, а также во избежание госпитализации", – сказано в заявлении "Дарницы".

Пандемия

  • На фоне войны, развязанной в Украине международным военным преступником Владимиром Путиным, на второй план отодвинулась ситуация с пандемией коронавируса. Однако люди продолжают болеть и умирать из-за тяжелой формы заболевания.
  • 23 февраля – за день до вторжения рашистских войск в Украину – эксперты говорили, что в марте нашу страну ждет новый виток эпидемии COVID-19.
  • Ожидалось, что количество суточных заражений COVID-19 в начале марта будет колебаться от 13 до 26 тысяч инфицированных в сутки. Однако нынче Минздрав Украины уже не публикует данные о заболеваемости коронавирусом в Украине. С 1 марта по сегодняшний день такая статистика не надается и международным платформам.

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Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

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