В Украине начнут производить таблетки от СOVID-19

Появилась первая компания, которая заключила соответствующий контракт с разработчиками препарата

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Украина стала одной из немногих стран в мире, где будут производить оральный противоковидный препарат Pfizer. Сейчас производство налаживает фармацевтическая компания "Дарница".

Об этом сообщается на сайте компании.

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"Мы выиграли конкурс и подписали соглашение с организацией МРР (The Medicines Patent Pool) на получение лицензии по разработке и производству генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира (nirmatrelvir; ritonavir)"."Дарница" является первой и единственной в Украине фармацевтической компанией с правом разработки и производства этого генерического препарата для поставок в 95 стран мира, в том числе и Украины. Пероральное лечение, разработанное Pfizer, предназначено в основном для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, имеющих высокий риск осложнений. Применяется во избежание ухудшения и перехода заболевания с легкой степени тяжести на среднюю тяжесть, а также во избежание госпитализации", – сказано в заявлении "Дарницы".

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