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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні почнуть виготовляти пігулки від СOVID-19

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22 березня, 18:43
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З'явилася перша компанія, яка уклала відповідний контракт із розробниками препарату
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Україна стала однією з небагатьох країн світу, де вироблятимуть оральний протиковидний препарат Pfizer. Наразі виробництво налагоджує фармацевтична компанія "Дарниця".

Про це повідомляється на сайті компанії.

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Заява

"Ми виграли конкурс та підписала угоду із організацією МРР (The Medicines Patent Pool) на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer нірматрелвіру (nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою рітонавіру (nirmatrelvir; ritonavir). Наразі "Дарниця" є першою та єдиною в Україні фармацевтичною компанією із правом розробки та виробництва цього генеричного препарату для поставок у 95 країн світу, в тому числі і Україну. Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень. Застосовується для уникнення погіршення і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості на середню тяжкість, а також для уникнення госпіталізації", – сказано у заяві "Дарниці".

Пандемія

  • На тлі війни, розв'язаної в Україні міжнародним військовим злочинцем Володимиром Путіним, на другий план відсунулась ситуація із пандемією коронавірусу. Проте люди продовжують хворіти та вмирати через тяжку форму захворювання.
  • 23 лютого – за день до вторгнення рашистських військ в Україну – експерти говорили, що у березні нашу країну чекає новий виток епідемії COVID-19.
  • Очікувалося, що кількість добових заражень COVID-19 на початку березня коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих за добу. Проте нині Мінздрав уже не публікує даних про захворюваність на коронавірус в Україні. З 1 березня до сьогодні така статистика не надається і міжнародним платформам.

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