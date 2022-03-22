В Україні почнуть виготовляти пігулки від СOVID-19

З'явилася перша компанія, яка уклала відповідний контракт із розробниками препарату

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Україна стала однією з небагатьох країн світу, де вироблятимуть оральний протиковидний препарат Pfizer. Наразі виробництво налагоджує фармацевтична компанія "Дарниця".

Про це повідомляється на сайті компанії.

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Заява

"Ми виграли конкурс та підписала угоду із організацією МРР (The Medicines Patent Pool) на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer нірматрелвіру (nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою рітонавіру (nirmatrelvir; ritonavir). Наразі "Дарниця" є першою та єдиною в Україні фармацевтичною компанією із правом розробки та виробництва цього генеричного препарату для поставок у 95 країн світу, в тому числі і Україну. Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень. Застосовується для уникнення погіршення і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості на середню тяжкість, а також для уникнення госпіталізації", – сказано у заяві "Дарниці".

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