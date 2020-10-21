В Украине немного потеплеет: прогноз на 21 октября (карта)

Больше всего повезет жителям южных областей

В Украине сегодня, 21 октября, будет солнечно и сухо. А в некоторых регионах на пару градусов потеплеет.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, на западе страны температура воздуха составит 11-15 градусов тепла. Ветер юго-западный, местами порывы до 10 м/с.

А на востоке страны температура воздуха установится на уровне 10-13 градусов с отметкой плюс, на севере – 9-13 градусов.

На юге воздух прогреется до 17 градусов. Теплее всего будет в Одессе, столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля.

Реклама

Ранее мы сообщали, что из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях. От сильного ветра пострадали 140 зданий.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

Кроме того, Киев "поплыл" из-за ливня. Так, в жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудева из-за дождя затопило дорогу.

А в Житомире улицы превратились в реки. Подробности – в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама