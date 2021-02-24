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В Украине объявлен желтый уровень погодной опасности (видео)

24 февраля, 18:09

Сергей Пономаренко , Игорь Тимофеев

Спасатели призывают сограждан соблюдать осторожность на дорогах

Сегодня в Украине объявили желтый уровень погодной опасности, ведь на дорогах образовался густой туман и гололедица.

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Об этом в новостях "Сегодня" сообщает Ольга Соломяная.

Из-за потепления будет скользко на дорогах во всех регионах, кроме южных. Спасатели призывают водителей соблюдать безопасную скорость, а пешеходов – переходить дорогу только в разрешенных местах.

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Видео: Сегодня

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань, который в своих расчетах использует старинную методику – Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы, – рассчитал эксклюзивно для сайта "Сегодня", что март начнется снегом, дождями и морозами, но холода уйдут уже 5-6 марта, осадки прекратятся, днем температура поднимется выше ноля. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем снова вернется зима.

Также напомним, что изменчивая погода в Киеве привела к тому, что в центре столицы на автомобиль Hyundai с крыши упала глыба льда.

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гололед спасатели туман погода в Украине

Источник: Сегодня

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