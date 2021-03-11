В Украине объявлено штормовое предупреждение

В пятницу в Украине существенно испортится погода – снова будет снежить. Также синоптики обещают сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в пятницу ночью в западной части, утром и днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.
В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью сильный снег (I уровень опасности, желтый).
Спокойно и без осадков будет разве что на востоке страны.
На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица.
Как сообщали новости "Сегодня", синоптик Наталия Диденко рассказывала, что в пятницу Украину атакуют циклоны с атмосферными фронтами, которые принесут осадки. Она также рассказала, какой будет температура.
Тем временем мы узнали у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк