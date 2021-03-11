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  1. Последние новости Украины

В Украине объявлено штормовое предупреждение

11 марта, 15:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне выходных погода преподнесет украинцам неприятный сюрприз

В пятницу в Украине существенно испортится погода – снова будет снежить. Также синоптики обещают сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, в пятницу ночью в западной части, утром и днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.

В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью сильный снег (I уровень опасности, желтый).

Спокойно и без осадков будет разве что на востоке страны.

На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптик Наталия Диденко рассказывала, что в пятницу Украину атакуют циклоны с атмосферными фронтами, которые принесут осадки. Она также рассказала, какой будет температура.

Тем временем мы узнали у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода прогноз погоды штормовое предупреждение

Источник: Сегодня

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