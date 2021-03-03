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В Украине подтвердили более семи тысяч новых случаев COVID-19

3 марта, 08:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 185 человек

В Украине за последние сутки выявили 7235 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 364 705 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 185 украинцев (всего – 26 397). Вылечить удалось 1 182 036 инфицированных (5118 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

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Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету. При этом сейчас планируется выйти на уровень в 10 тыс. прививок в день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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