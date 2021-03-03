В Украине подтвердили более семи тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 185 человек

В Украине за последние сутки выявили 7235 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 364 705 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 185 украинцев (всего – 26 397). Вылечить удалось 1 182 036 инфицированных (5118 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Реклама

Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету. При этом сейчас планируется выйти на уровень в 10 тыс. прививок в день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама