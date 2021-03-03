В Україні підтвердили більше семи тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 7235 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 1 364 705 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 185 українців (всього – 26 397). Вилікувати вдалося 1 182 036 інфікованих (5118 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.
Також нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому зараз планується вийти на рівень в 10 тис. щеплень в день.
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