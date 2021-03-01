МОЗ знайшов застосування "залишкам" COVID-вакцини: робитимуть щеплення публічним людям

Для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
В Україні почали вакцинацію щепленнями Covishield і AstraZeneca – вони поставляються в многодозной флаконах, в кожному міститься 10 доз. Одна сесія виїзної бригади триває 6 годин – рівно стільки, скільки ще можна використовувати вакцину після відкриття флакона.
Щоб невикористані вакцини не були утилізовані, МОЗ вирішило використовувати їх для вакцинації громадських діячів, тим самим популяризувати вакцинацію.
Невикористаними вакцинами з уже відкритих флаконів робитимуть щеплення :
- громадським діячам;
- діячам культури і спорту;
- лідерам релігійних громад і т.д.
Вакцинуватимуть громадських діячів в тих випадках, коли:
- буде відмова від вакцинації серед тих, хто попередньо погодився на щеплення;
- будуть виявлені протипоказання до вакцинації у тих, хто прийшов на вакцинальну сесію;
- кількість людей, які роблять щеплення в день роботи мобільної бригади, недостатньо для повного використання всіх відкритих флаконів з вакциною (менше 10).
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав утилізацію залишків вакцини від коронавірусу світовою практикою.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.
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