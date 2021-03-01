МОЗ знайшов застосування "залишкам" COVID-вакцини: робитимуть щеплення публічним людям

Для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.

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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В Україні почали вакцинацію щепленнями Covishield і AstraZeneca – вони поставляються в многодозной флаконах, в кожному міститься 10 доз. Одна сесія виїзної бригади триває 6 годин – рівно стільки, скільки ще можна використовувати вакцину після відкриття флакона.

Щоб невикористані вакцини не були утилізовані, МОЗ вирішило використовувати їх для вакцинації громадських діячів, тим самим популяризувати вакцинацію.

Невикористаними вакцинами з уже відкритих флаконів робитимуть щеплення :

громадським діячам;

діячам культури і спорту;

лідерам релігійних громад і т.д.

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Вакцинуватимуть громадських діячів в тих випадках, коли:

буде відмова від вакцинації серед тих, хто попередньо погодився на щеплення;

будуть виявлені протипоказання до вакцинації у тих, хто прийшов на вакцинальну сесію;

кількість людей, які роблять щеплення в день роботи мобільної бригади, недостатньо для повного використання всіх відкритих флаконів з вакциною (менше 10).

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав утилізацію залишків вакцини від коронавірусу світовою практикою.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.

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