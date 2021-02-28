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В Україні всі охочі протягом року вакцинуються від ковіду – Шмигаль

28 лютого, 17:01

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Наразі щеплення зробили 3141 особі

Протягом 2021 року в Україні всі охочі зможуть вакцинуватись від коронавірусної хвороби.

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Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна має контрактів більш ніж на 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це наш шлях повернення до звичного життя. Крім того, Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проєкту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал "Дія". Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців", – повідомив прем'єр.

Він нагадав, що в Україні роблять щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute. Загалом у країні вакцинували вже 3141 особу.

Раніше ми повідомляли, що лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили чому.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував нові постачання вакцини від COVID-19 в Україну.

Про те, як зміняться пенсії українців у березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії".

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Денис Шмигаль
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