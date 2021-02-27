Лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили, чому

Чи багато реакцій на вакцину зафіксовано у медиків і чому так багато відмов

В Україні за перші два дні вакцинували від COVID-19 1338 медиків. З них у сімох виявили "небажані" реакції на щеплення. Паралельно з'являється багато інформації, що лікарі масово відмовляються від щеплення. Сайт "Сьогодні" дізнався, як багато лікарів відмовляються вакцинуватися, чому і як на це впливають перші виявлені побічні реакції.

Чи правда що лікарі відмовляються від вакцини?

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"Всі чернігівські лікарі офіційно відмовилися вакцинуватися", – таку інформацію в перший день старту щеплення проти COVID-19 почали поширювати в соціальних мережах. Це виявилося неправдою.

У Чернігові 87 з 280 медиків, які входять до першої черги вакцинації, погодилися вакцинуватися, повідомив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

Чому погодилась не більшість лікарів? Андрій Ломако пояснює це тим, що частина тих, хто відмовився – вже перехворіли. Вони можуть вакцинуватися пізніше – рекомендується через півроку, коли помітно впаде рівень антитіл.

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Євген Горенко – перший українець щеплений від коронавірусу. Фото: ck-oda.gov.ua

У кожній лікарні будуть лікарі, які відмовилися від вакцинації. Щеплення від COVID-19 – справа добровільна. А по всій Україні приблизно 38% медиків відмовилися від вакцинації, згідно з попередніми опитуваннями МОЗ.

"Потрібно враховувати, що частина з них перехворіла на COVID-19 і мають імунітет. У таких випадках рекомендується відстрочити щеплення на шість місяців", – заявив Віктор Ляшко, Головний санітарний лікар України.

Ненабагато більший відсоток відмов був би серед інших українців. 44% співгромадян готові без вагань відмовитися від вакцинації від COVID-19, якщо завтра їм запропонують зробити щеплення однієї з сертифікованих вакцин, свідчать дані соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього (UIF), проведеного з 27 січня по 5 лютого поточного року.

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Що кажуть лікарі

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Інна Андрусович працює інфекціоністом у Харкові. Сама лікар поки не вакцинована, оскільки вже перехворіла коронавірусом і аналіз показав високий рівень антитіл. Але каже, що загальна налаштованість медиків до вакцини досить позитивна. Три дні тому зробили щеплення кілька її колег і все проходить добре, без будь-яких побічних реакцій.

"Приблизно третина наших лікарів говорять, що будуть вакцинуватися, десь третина вичікують, а решта – відмовляються. Скептиків і прихильників однаково, насправді. Наприклад, є лікарі старші за 65 – вони побоюються вакцинуватися через вік. Досить багато медпрацівників поки спостерігають за тими, хто вакцинувався, щоб прийняти рішення. Я і ті, хто перехворіли – ще маємо антитіла. І в протоколі сказано, що якщо хворів протягом останнього півріччя або є антитіла, то вакцинацію можна відкласти або зробити щеплення однієї дозою, якщо рівень антитіл менший п'яти, у мене – 30. Коли рівень антитіл знизиться, то я, звичайно, буду вакцинуватися", – розповідає Інна Андрусович.

Ольга Кобевко, інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні, вакцинувалась лише сьогодні. Каже, що не тільки в її лікарні, а в регіоні медики не поспішають вакцинуватися, хоча область входить в червону зону.

Але тим не менш, ситуація зараз краща, ніж у січні. Місяць тому в інфекційному відділенні лікарні провели опитування, хто згоден вакцинуватися, тоді тільки одна Ольга Кобевко дала згоду. Тепер вакцинуватися згодні всі медики відділення.



Фото: Ольга Кобевко

"Думаю, це через те, що було мало офіційної інформації. Не було агітаційної та роз'яснювальної роботи серед медперсоналу. У такому ставленні немає нічого незвичайного. Все нове лякає. Мене вакцина не злякала, адже всю необхідну інформацію я отримала з наукових джерел і від колег з-за кордону, і сьогодні нарешті зробила щеплення", – розповідає Ольга Кобевко.

Розвіяти всі сумніви може вакцинація чиновників, впевнена інфекціоніст. Таким чином вони б показали, що вакцина безпечна. Вакцинувати держслужбовців можна було б залишками доз з флаконів на кінець дня, щоб не викидати.

"Чиновники не хочуть бути прикладом для медиків, не хочуть брати відповідальність за якість вакцини. Вчора, наприклад, у нас утилізували шість доз вакцини. Флакон після відкриття можна зберігати не більше шести годин. В одному флаконі – 10 доз, а вчора прищепили 54 особи і залишки утилізували. На ці шість доз можна було б вакцинуватися чиновникам і вони б цим довели, що боятися нема чого. Цього не сталося і вакцину просто викинули", – додає інфекціоніст.

Які побічні реакції у перших щеплених

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Минуло лише три дні з початку вакцинації. З 1 338 осіб реакція на ін'єкцію була у семи осіб: у одного медика з Чернігова і у шести з Черкас.

У щеплених піднялася температура, був головний біль і біль у місці уколу. Зараз всі почуваються добре, розповів головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник.

"Ці випадки були передбачуваними й несерйозними і протягом одного-двох днів симптоми минули. Всі медпрацівники, у яких підвищилася температура, з'явився головний біль, біль в місці ін'єкції, почуваються задовільно. Хочу сказати, що в інструкції щодо застосування вакцини чітко сказано про побічні дії, які виявлені під час клінічних випробувань. Там чітко сказано, що місцеві реакції були у 4%, загальні – у 13% вакцинованих", – розповів Олександр Дудник.

Інна Андрусович каже, що серед її колег незначна реакція на вакцину була в однієї людини – невелике почервоніння в місці уколу.

"Це допустима реакція, яка описана в інструкції. І це поодинокі випадки, які пов'язують з вакцинацією. Але про побічні реакції ми будемо ще дізнаватися, бо досконального їхнього вивчення ще не було. Те, що вже відомо – це температурні і місцеві реакції", – зазначає інфекціоніст.

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував нові постачання вакцини від COVID-19 в Україні.

Також нагадаємо, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.

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