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Ще 10 млн доз: Степанов анонсував нові поставки вакцини від COVID-19 в Україну

26 лютого, 02:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Очікуються вакцини, розроблені компанією Novavaх

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує нові поставки вакцини від коронавірусу в країну.

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Як сказав він в ефірі одного з телеканалів, компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.

"10 млн вакцин нас ще чекає, розроблені компанією Novavax", – сказав Степанов.

За його словами, компанія-виробник вакцини Novavax Serum Institute of India є найбільшою в світі. Він виробляє 25 видів вакцин, які вже схвалили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Компанія Serum Institute of India поставляє вакцини в 170 країн світу.

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Міністр зазначив, що Україна повинна отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Крім того, нині в міністерстві очікують договір про постачання вакцин безпосередньо з компанією Pfizer.

Також ми писали, що в Україні почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу - для цього використовують препарат Covishield.

Крім того, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Максим Степанов
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